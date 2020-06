video Cor 11:35 Evoque e Mercedes in fiamme ad Olbia Le fimme, di probabile origine dolosa, alle prime luci dell´alba in via Strasburgo, traversa di viale Aldo Moro. Sul posto 115, Polizia di Staro e Carabinieri. le immagini



Evoque è andata completamente distrutta, mentre la seconda auto una, Mercedes classe A, è stata parzialmente bruciata. Ingenti i danni anche alla facciata di un supermercato. Non si esclude il dolo, sul posto gli agenti della Polizia di Stato e Carabinieri per le indagini. Commenti SASSARI - La sala operativa di Sassari intorno alle 5 odierne ha ricevuto una richiesta d’intervento per un brutto incendio di autovetture ad Olbia in via Strasburgo, traversa di viale Aldo Moro. Pronto l'invio di due squadre del distaccamento di Olbia che hanno spento l’incendio. Una delle due auto coinvolte, una Land Roverè andata completamente distrutta, mentre la seconda auto una, Mercedes classe A, è stata parzialmente bruciata. Ingenti i danni anche alla facciata di un supermercato. Non si esclude il dolo, sul posto gli agenti della Polizia di Stato e Carabinieri per le indagini. Guarda e condividi il video su Alguer.tv