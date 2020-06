Red 15:05 Allerta meteo: rischio 40gradi in Sardegna Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile–Settore Meteo, ha emanato oggi un avviso di condizioni meteo avverse, che varrà dalle 11 alle 19 di domani, per le elevate temperature che si prevedono in tutta l´Isola



Commenti CAGLIARI – Oggi (martedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile–Settore Meteo, con un avviso di condizioni meteo avverse, che varrà dalle 11 alle 19 di domani, mercoledì 1 luglio, comunica che «a partire già dalla tarda mattinata di domani, temperature diffusamente elevate (maggiori di 34gradi) su tutti i settori centrali e occidentali dell’Isola. durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio temperature molto elevate (maggiori di 37gradi) su tutti settori centrali e occidentali, con picchi termici intorno ai 40gradi sui settori orientali valori termici più contenuti e localmente elevati».