Incendi nell´Isola: indagini in corso

CAGLIARI – Oggi (giovedì), diciotto incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, sei hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos, Bono, Orani, Loiri Porto San Paolo, Bottidda e Villasor. Dalle informazioni acquisite dal Nucleo investigativo Cfva di Sassari, la matrice dolosa degli incendi di Burgos, Bono e Bottidda è con tutta probabilità riferita allo stesso autore.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Burgos, in località Castello di Burgos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas del cantiere di Illorai e tre delle Compagnie barracellari di Bono, di Burgos e di Bottidda. Le fiamme hanno percorso una superficie di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.30.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Bono, in località Loddai, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi di Anela, di Alà dei sardi e di Farcana, più un elicottero pesante “SuperPuma” proveniente da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da tre squadra Forestas dei cantieri di Anela, di Bono e di Illorai, e due delle Compagnie barracellari di Bono e di Bottidda. Le fiamme hanno percorso circa 6ettari di macchia mediterranea e pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.45.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Orani, in località Sadula, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bolotana, coadiuvata dal personale eliportato. Le fiamme hanno interessato un fienile privato nei pressi del chilometro31 della Strada statale 131 Dcn, direzione Nuoro. Le operazioni di spegnimento si sono concluse in 15'i dall'individuazione del punto fuoco.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, in località Dispensa, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre Forestas ed una della Compagnia barracellare di Loiri Porto San Paolo. Le fiamme hanno percorso circa 0,7ettari di macchia mediterranea e pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.



Il quinto rogo si è sviluppato nell'agro di Bottidda, in località Basileddu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato. Le fiamme hanno percorso una superficie di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30.



Il sesto incendio si è registrato nelle campagne di Villasor, in località Masainas, dove stanno intervenendo due elicotteri provenienti dalle basi di Marganai e di Pula. Il rogo, che ha interessato alcune superfici di rimboschimento misto a conifere ed a latifoglie, è stato domato alle 19.40.