Red 22:51 Domenica di fuoco nell´Isola Oggi, diciassette incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Uta, di Bottidda, di Villacidro, di Ussana e di Gonnesa



Il primo rogo è divampato nelle campagne di Uta, in località Isca sa Pingiada, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Uta, coadiuvato dal personale eliportato, da una squadra di Vigili del fuoco di Cagliari e dall'associazione di volontari Acsm di Uta. Le fiamme hanno percorso circa 3mila metri quadri di frutteti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.



L'intervento di due elicotteri (Ecureil) provenienti delle basi di Anela e di Farcana hanno evitato, nella tarda mattinata, l'espandersi delle fiamme in un bosco nell'agro di Bottidda, in località Basileddu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvato dal personale eliportato, da una squadra di Forestas di Bono (Santu matteu) e dalle Compagnie barracellari di Bottidda, di Burgos e di Bono. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.40.



Alle 13, un elicottero proveniente dalla base di Marganai è intervenuto su un rogo nelle campagne di Villacidro, in località Bangiu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villacidro, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas provenienti da Villacidro e da una di Barracelli dello stesso centro. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.20.



Nel primo pomeriggio, un elicottero proveniente dalla base di Villasalto è intervenuto su un incendio nell'agro di Ussana, in località Croccoriga. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Dolianova, coadiuvata dal personale eliportato e dall'Associazione di volontariato Orsa Santa Lucia di Monastir. Le fiamme hanno percorso circa 3,5ettari di incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14.53.



Un elicottero proveniente dalla base di Marganai è intervenuto per un rogo nelle campagne di Gonnesa, in località Serra Nuraxi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Iglesias, coadiuvato dal personale eliportato, dai Vigili del fuoco di Iglesias, da una squadra di Forestas di Iglesias (Lago Corsi) e dalle associazioni di volontariato Adavd di Gonnesa, Soccorso Iglesias di Iglesias, e Ser di Carbonia. Le fiamme hanno percorso circa 1500metri quadri di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16: I dettagli riguardanti le superfici percorse dal fuoco e le tipologie dei soprassuoli interessati sono in fase di accertamento.