Fiamme nelle campagne di Tempio

TEMPIO PAUSANIA – Oggi (lunedì), diciassette incendi hanno ferito la Sardegna. Di questi, solo uno ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Tempio Pausania.



Alle 14.30, il rogo è divampato in località Curragghia, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione, coadiuvata dal personale eliportato, dai Vigili del fuoco, da tre squadre Forestas di Tempio, di Bortigiadas e di Aggius e due di squadre locali di Protezione civile.



Le fiamme hanno percorso una superficie di macchia mediterranea ed incolti molto limitata. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo leggero si sono concluse alle 14.30, mentre il personale a terra è tutt'ora sul posto per effettuare la bonifica.