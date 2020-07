Cor 14:21 Mercato delle pulci, fiamme a Predda Niedda Inviate sul posto 3 squadre che all´arrivo hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall´evento e allo spegnimento dell´incendio



Commenti SASSARI - Incendio di una rivendita di merce usata a Predda Niedda, nella zona commerciale di Sassari, fianco all'Auchan. Intorno alle 4 di questa mattina la Sala operativa del Comando dei Vigili ddel fuoco ha ricevuto la richiesta di intervento al "Mercato delle Pulci": Inviate sul posto 3 squadre che all'arrivo hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall'evento e allo spegnimento dell'incendio. Bruciate varie merci tra cui lavatrici, ombrelloni, sdraio, gazebo, tutte merci esposte all'esterno dello stabile. L'intervento del 115 ha evitato che le fiamme si potessero propagare all'interno dello stabile. Presente sul posto anche il 118 e una pattuglia di Polizia, a cui è affidato il compito di accertare le cause alla base dell'incendio: lo stabile è dotato di impianto di videosorveglianza.