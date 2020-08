A.B. 14:32 Al Tc Porto Torres la Coppa del sorriso Tre settimane di gioco sono state necessarie per decretare la squadra vincitrice della 13esima edizione della Coppa del Sorriso, torneo a squadre di doppio riservato ai soci del Tennis club Porto Torres. Sessanta in partecipanti







Una prima fase a gironi durata due settimane ed una seconda ad eliminazione diretta con un tabellone di tipo tennistico per determinare la vincitrice. Nella finale giocata venerdi 31 luglio, davanti ad un folto pubblico assiepato nella tribuna del circolo, ad aggiudicarsi il trofeo è stato il Team “Heineken”, capitanato da Giacomo Masala e che comprendeva Matteo Porcu, Giommaria Zicchi, Pierfrancesco Caffiero, Ambrogio Cubaiu e Giovanni Fara. In finale, hanno battuto18-16 il Team “Guinness”, favorito della vigilia, formata in prevalenza da soci della Romangia, capitanati da Antonio Roggio.



Terzo posto per il Team “Bud” di Alberto Mura, che nela finalina ha superato 18–12 il Team “Becks” di Salvatore Satta. Eliminati nei quarti di finale i team “Tuborg” (capitano Salvatore Zucca), “Poretti” (Antonio Manunta), “Ichnusa” (Damiano Urru) e “Moretti” (Giovanni Uleri). Hanno salutato la competizione negli ottavi, il Team “Nastro azzurro” (guidato da Giovanni Bella) ed il Team “Peroni” (Efisio Pia).



