Casa Gioiosa: Note al Parco

Prima del concerto, a partire dalle 18.30, sarà possibile visitare gli spazi museali di Casa Gioiosa con un biglietto unico, scontato del 50percento, pari a 5euro. L'ingresso al concerto è libero, ma i posti sono limitati. Per prenotarli, si può inviare un sms o Whatsapp al numero 345/3539587, Per ulteriori informazioni e prenotazioni della visita agli spazi museali si può telefonare ai numeri 079/942111 o 331/3400862. Commenti ALGHERO – Il Coro Polifonico algherese presenta il primo appuntamento della 24esima edizione della Rassegna “Estudi polifonic”, che sarà realizzato sabato 8 agosto, nel giardino esterno di Casa Gioiosa, sede del Parco naturale di Porto Conte, in località Tramariglio. All’evento parteciperà, oltre al coro organizzatore, diretto dal maestro Ugo Spanu, anche il Coro Monteferru di Seneghe, diretto dal maestro Nicola Piredda.L’attività concertistica corale riprende quindi con un primo appuntamento nella suggestiva cornice del giardino botanico dell’ex colonia penale di Tramariglio, oggi sede prestigiosa dell'Aree protetta. La manifestazione ha il patrocinio del Parco e della Regione autonoma della Sardegna ed è inserito negli eventi promossi dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero.Prima del concerto, a partire dalle 18.30, sarà possibile visitare gli spazi museali di Casa Gioiosa con un biglietto unico, scontato del 50percento, pari a 5euro. L'ingresso al concerto è libero, ma i posti sono limitati. Per prenotarli, si può inviare un sms o Whatsapp al numero 345/3539587, Per ulteriori informazioni e prenotazioni della visita agli spazi museali si può telefonare ai numeri 079/942111 o 331/3400862.