Ormeggi abusivi a Cala del Vino

ALGHERO - Si è conclusa positivamente un’attività a carattere ambientale condotta congiuntamente dai militari della Guardia costiera di Alghero e del Quarto Nucleo Sub della Guardia costiera di Cagliari. L’operazione, che ha preso spunto anche grazie a diverse segnalazioni pervenute dall’utenza nella Capitaneria di Porto algherese, ha interessato lo specchio acqueo marittimo di Cala del Vino, risultato essere abusivamente occupato da rudimentali sistemi d’ormeggio posizionati sia sul fondale, sia in superficie.



I subacquei intervenuti, con l’ausilio degli uomini e dei mezzi nautici in forza al Comando marittimo algherese, hanno complessivamente rinvenuto sedici ancore, 30metri di catena ed un corpo morto tutti adagiati sul fondale, nonché diversi gavitelli d’ormeggio in plastica, più di 200metri di cime e sei natanti sprovvisti di motore che impegnavano lo specchio acqueo. Tutto il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro ed è stata contemporaneamente informata la competente Procura della Repubblica allo scopo di condurre i necessari approfondimenti.



La cala, nella costa nord della Riviera del corallo, continuerà ad essere attentamente monitorata per scongiurare il pericolo di riposizionamento abusivo dei sistemi d’ormeggio.