Castelsardo: successo per il Centro estivo Nuovo servizio comunale gratuito con cinquantadue bambini frequentanti. Il "Centro estivo Intrecci" è organizzato dal Comune e dal Consorzio La Sorgente







Il Centro è situato in due diverse zone della città, in base all’età dei ragazzi, ed assicura tutte le misure necessarie previste per i centri estivi nel post emergenza. Il servizio è offerto per quest’anno gratuitamente dal Comune e conta cinquantadue bambini iscritti. Le scorse settimane, i bambini hanno beneficiato di un ricco programma di attività: attività motorie e psicomotorie, laboratori espressivi, di manipolazione e di riciclo creativo, giochi di gruppo, musica, caccia al tesoro e cinema. Inoltre, si sono svolte attività sportive non di contatto come le “Olimpiadi di Piazza 900”. Ha avuto grande successo il laboratorio di piante carnivore, al fine del quale è stata regalata una pianta carnivora a ciascun bambino da portare a casa e prendersene cura. Nelle prossime settimane, ci saranno diverse nuove attività, tra le quali il laboratorio di percussioni.



