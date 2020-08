Red 21:05 Dodici incendi flagellano la Sardegna Dodici incendi hanno ferito l´Isola. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos (due), di Bottida, di Ittiri e di Sassari



CAGLIARI – Oggi (domenica), dodici incendi hanno ferito l'Isola. Di questi, cinque hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Burgos (due), di Bottida, di Ittiri e di Sassari. Il primo rogo è divampato nell'agro di Burgos, in località Aloe, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas ed una della Compagnia barracellare. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di terreni incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.10.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Bottida, in località Nuraghe sa corona, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas dei cantieri di Istrallai e Figu Niedda e da quattro unità della locale Compagnia barracellare. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse e la relativa bonifica alle 14.20. Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Ittiri, in località Nuraghe Crabione, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ittiri, coadiuvata dal personale Cfva eliportato e da due squadre di Forestas. Le fiamme hanno interessato una superficie molto contenuta di stoppie e pascoli cespugliati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.45.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Burgos, in località Castello di Burgos, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bono, coadiuvata dal personale eliportato e da alcune squadre della macchina regionale antincendi. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di macchia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 18.30. Il quinto rogo si è sviluppato nell'agro di Sassari, in località Saltareddu, dove stanno intervenendo tre elicotteri provenienti dalle basi di Bosa, di Fenosu e di Limbara. Le operazioni di spegnimento, tutt'ora in atto, sono dirette dalla Stazione di Sassari, coadiuvata dal personale eliportato e dalle squadre di Forestas, dei volontari e dei Vigili del fuoco.