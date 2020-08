Red 16:06 «Città sporca e maleodorante» «È quanto ci riportano desolatamente concittadini e ospiti. È sotto gli occhi e l’olfatto di tutti, inequivocabilmente», sottolineano i consiglieri comunali del Centrosinistra algherese







«Questo è purtroppo il biglietto da visita con cui Alghero si sta presentando in questa già difficile estate. Cestini strapieni la sera in tutte le vie del centro, cassonetti davanti alle spiagge strabordanti già a metà mattina. Per non parlare di ciò che sono diventate le isole ecologiche delle campagne. Non si dia la colpa al covid anche per questo disservizio. In un’estate con molte meno presenze del consueto una figuraccia simile non era proprio immaginabile», insistono Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito, Mimmo Pirisi, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto, che si chiedono: «Cosa sarebbe stato se avessimo avuto l’affluenza degli scorsi anni per tutta la stagione?».



