Ancora fiamme nell´Isola

CAGLIARI – Oggi (giovedì), sono stati quattordici gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, tre hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale, nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, di Escalaplano e di Macomer.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Loiri Porto San Paolo, in località Muttigheddu, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla base di Limbara e di Alà dei sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Padru, coadiuvata dal personale eliportato e da una squadra di Forestas del cantiere di Padru. L’incendio, di probabile origine dolosa, ha percorso circa mezzo ettaro di macchia mediterranea medio-alta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Escalaplano, in località Riu Pirastu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia della Stazione di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas dei cantieri di Armungia e di Escalaplano ed una di volontari dell'associazione di Goni Santu Jacu. Le fiamme hanno percorso circa mille metri quadri di macchia a olivastro. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.30.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Macomer, in località S'Eebagusa, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer, coadiuvata dal personale eliportato, da due squadre di Forestas dei cantieri di Borore e di Macomer, una della Compagnia barracellare di Macomer ed una dei Vigili del fuoco di Macomer. Le fiamme hanno percorso circa 1,5ettari di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18:45.