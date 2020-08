Red 8:15 Raid 4x4 in spiaggia: turisti sanzionati Gli uomini del Corpo forestale hanno contestato a tre svizzeri il transito e la sosta con autoveicoli in arenile e il deturpamento del sistema dunale in località Sa Carina, un lungo cordone sabbioso tra la foce del Flumendosa e lo Stagno di San Giovanni, nel litorale del territorio comunale di Muravera



MURAVERA – Gli uomini del Corpo forestale hanno contestato a tre svizzeri il transito e la sosta con autoveicoli in arenile e il deturpamento del sistema dunale. Gli illeciti sono accaduti in località Sa Carina, un lungo cordone sabbioso tra la foce del Flumendosa e lo Stagno di San Giovanni, nel litorale del territorio comunale di Muravera.



Una pattuglia della Stazione di Muravera, nel tardo pomeriggio di lunedì, ha notato sull’arenile le tracce evidenti di diversi mezzi. Seguendo le tracce, le quali solcavano per 2chilometri il lungo cordone sabbioso, i forestali hanno individuato tre potenti auto fuoristrada attrezzate anche per uso camper parcheggiate sull'arenile, a pochi metri dalla battigia. I forestali, dopo avere identificato i trasgressori, tre cittadini di nazionalità svizzera e contestato le violazioni amministrative e penali, hanno intimato ai turisti di lasciare immediatamente la zona.



Le violazioni contestate sono diverse, anche di natura penale, poiché si configura il danneggiamento del sistema dunale (bellezza naturale tutelato dal Piano paesaggistico regionale). per il quale sono previste, in proporzione alla gravità, pene dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 15mila a 51mila euro. Si configurano anche violazioni amministrative alla Legge regionale 16 del 2017, che vieta sia il transito negli arenili, sia il campeggio libero: a ciascun trasgressore è stata contestata una violazione amministrativa pari a 400euro.