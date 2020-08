Red 9:16 Atterra ad Olbia con 68mila euro non dichiarati Il denaro era nascosto nei bagagli di cittadini di nazionalità austriaca, russa, cipriota e slovena in arrivo da vari Paesi europei, per lo più con voli privati. Tutti i passeggeri si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione pagando sanzioni per complessivi 3mila euro



OLBIA – Nei giorni scorsi, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in servizio nella Sezione Operativa territoriale di Olbia-Aeroporto “Costa Smeralda”, hanno scoperto, in collaborazione con i finanzieri del locale Gruppo di Olbia del Comando provinciale Sassari, 68mila euro non dichiarati. Il denaro era nascosto nei bagagli di cittadini di nazionalità austriaca, russa, cipriota e slovena in arrivo da vari Paesi europei, per lo più con voli privati. Tutti i passeggeri si sono avvalsi dell’istituto dell’oblazione pagando sanzioni per complessivi 3mila euro.