Incendio di Cugnana: un concerto per le vittime Venerdì sera, davanti alla chiesa di San Pantaleo, ad Olbia, riecheggeranno le note preziose del recital del baritono Devid Cecconi, accompagnato al pianoforte da Marco Schirru, nell´evento dedicato a quanti persero la vita nello spaventoso rogo trentun anni fa







La città si riunisce idealmente nello storico santuario, cuore del piccolo borgo di San Pantaleo, per commemorare le vittime di una tragedia immane, scaturita dalla follia e dalla temerarietà dei piromani, che continuano a mandare in fumo l'inestimabile patrimonio naturale e paesaggistico dell'Isola. Il pathos del melodramma (con alcune immortali pagine tratte da capolavori come “Cavalleria rusticana”, “Rigoletto” e “Andrea Chénier”) si fonde alla grande tradizione della canzone napoletana, nell'interpretazione di Cecconi: il baritono fiorentino, all'attivo un'importante carriera internazionale (tra l'Italia e l'Europa fino all'Estremo Oriente), già protagonista sul palco del Teatro Lirico di Cagliari, ritorna nell'Isola per un recital in cui l'arte del “belcanto” si trasfigura in pietas e in poesia. La magia delle note per stemperare il dolore e l'amarezza e tracciare ponti con l'invisibile, per non dimenticare il dramma di una catastrofe annunciata e per riaccendere la speranza e la fiducia nell'umanità e nel futuro.



«Nella suggestiva cornice della piazza di San Pantaleo si rinnova come ogni estate l'appuntamento con il “Concerto per le vittime dell'incendio di Cugnana”, un evento nel segno dell'arte e della bellezza per ricordare le tredici persone le cui esistenze furono travolte e inghiottite dal fumo e dalle fiamme nell'agosto del 1989 che assume quest'anno un significato particolare – spiega il presidente dell'Accademia Bernardo De Muro Sara Russo - Il ricordo della tragedia è impresso nella memoria della comunità, i volti delle persone care, di amici e conoscenti, i loro sorrisi e i loro gesti, l'eco delle loro parole riaffiorano nell'anniversario di quel terribile 28 agosto in cui la serenità di un periodo di vacanze e spensieratezza è stata sconvolta dalla potenza inarrestabile del fuoco, che dal piccolo golfo di Cugnana è giunto fino alla Costa Smeralda. In questo momento di inquietudine e paura di fronte alle conseguenze di una pandemia, ci affidiamo all'arte e alla sensibilità del baritono Devid Cecconi e al pianoforte di Marco Schirru per ricordare quelle vite crudelmente spezzate: la musica è il solo linguaggio capace di esprimere l'indicibile, di fronte al dolore di un dramma incomprensibile, la bellezza l'unica consolatrice nel mistero della fine».



