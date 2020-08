Red 23:04 Ancora troppi incendi nell´Isola Oggi, sono stati sedici i roghi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Arbus, di Sagama, di Paulilatino e di Uta



CAGLIARI – Oggi (giovedì), sono stati sedici gli incendi che hanno ferito la Sardegna. Di questi, quattro hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Arbus, di Sagama, di Paulilatino e di Uta.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Arbus, in località Argiola Frissa, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Guspini, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas del cantiere di Gonnosfanadiga e da una di volontari dell'associazione Avpc di Arbus. Le fiamme hanno percorso circa 200metri quadri di macchia mediterranea evoluta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 12.15.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Sagama in località Nuraghe Funtanedda, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Bosa, coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas dei cantieri di Scano Montiferro, tre della Compagnia barracellare di Modolo, di Suni e di Magomadas, e una dei Vigili del fuoco di Cuglieri. Le fiamme hanno percorso circa un ettaro di pascolo alberato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.



Il terzo rogo si è registrato nell'agro di Paulilatino, in località Masone Losa, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Ghilarza, coadiuvata dal personale eliportato e dal personale del nucleo Gauf di Oristano, da una squadra di Forestas dei cantieri di Paulilatino e una della Compagnia barracellare di Paulilatino. Le fiamme hanno percorso circa 2ettari di macchia bassa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.50.



Il quarto incendio è divampato nelle campagne di Uta, in località Bingias Noas, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Uta, coadiuvata dal personale eliportato e da due squadre di volontari delle associazioni Arci e L'Aquila di Assemini. Le fiamme hanno percorso circa 3ettari di eucalipteto e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.10.