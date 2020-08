Quartetto Koeso: giovani musicisti al Nuraghe Palmavera

24/8/2020 "Que Viva Big Band" inaugura con Don Moye Al via ad Alghero "Que Viva Big Band": il quintetto di Don Moye martedì a Lo Quarter per i 40 anni di Jazz in Sardegna. In chiusura, il 28 agosto, la musica effervescente della storica band romana Frankie & Canthina Band e i ritmi caraibici senza tempo di Kid Creole & The Coconuts