Red 19:40 Capo Caccia, 84 test: sono quattro i positivi «Il sindaco di Alghero alimenta pettegolezzi e panico»

ALGHERO – Un sintomatico e tre asintomatici. Questi i risultati sugli ottantaquattro tamponi effettuati nel Consorzio Pischina salida, il complesso abitativo che conta 204 abitazioni nella zona di Capo Caccia. Nessun allarme e situazione circoscritta.



Un condomino sintomatico ha immediatamento osservato l'isolamento nella sua abitazione. Una condomina, il giovane figlio e una terza persona, sono invece risultati positivi asintomatici dopo aver effettuato gli esami del caso.



«Gli organi amministrativi del Consorzio si sono spontaneamente attivati, pur non essendo titolari di alcuno specifico obbligo e tantomeno di potere di polizia, mettendosi immediatamente a disposizione della autorità sanitaria, collaborando nella ricostruzione dei contatti pregressi della persona in questione e rendendo possibile in poche ore la effettuazione di 84 tamponi, i cui esiti appaiono assolutamente rassicuranti», dichiara il presidente del Consorzio Franco Luigi Satta, che sottolinea come «neppure un caso di positività sia stato riscontrato fra il personale dipendente, bagnini di spiaggia e piscina, hostess della stessa, cuochi e camerieri della pizzeria consortile, del ristorante e del bar ed infine persino degli addetti alla raccolta dei rifiuti, che il Consorzio gestisce direttamente in forma differenziata».