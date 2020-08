Cor 12:55 Camera Commercio, Stefano Visconti presidente Il rappresentante del settore turistico eletto all´unanimità alla guida della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Sassari. Oltre a Visconti, altri tre algheresi nel consiglio camerale: Massimo Cadeddu, Mario Bruno e Giovanni Conoci



SASSARI - E' l'imprenditore algherese Stefano Visconti () il nuovo presidente della Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Sassari. L'elezione all'unanimità questa mattina (lunedì), in occasione della prima riunione del nuovo consiglio camerale, del quale fanno parte altri tre algheresi: Massimo Cadeddu, Mario Bruno e Giovanni Conoci. Stefano Visconti, che guiderà laper i prossimi cinque anni, andrà in continuità con la lunga presidenza di Gavino Sini. Gli altri componenti del consiglio camerale, da quest'anno composto da soli 19 membri, sono Ermanno Mazzetti e Matteo Antonio Luigi Luridiana, Maria Amelia Lai e Benedetto Fois, Francesco Maria Carboni, Paolo Murenu, Giuseppina Mura, Gavino Soggia, Gavina Braccu, Achille Carlini, Alessandro Cossu, Pietro Giuseppe Canu, Giuseppe Maccioccu, Salvatore Fois e Ernesto Usai.