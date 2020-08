Red 23:03 Covid brucia 116miliardi di consumi nel 2020 1.900euro a testa di consumi in meno per ogni italiano. In Sardegna si contano circa 3miliardi in meno (-11,8percento). Il maggior calo in Trentino (-16), il minore in Molise (-7,2). In Lombardia la riduzione più consistente in valore assoluto, con oltre 22,6miliardi di euro







In ogni caso, il quadro complessivo appare sconfortante e in tutti i territori, per differenti ragioni, dovrebbero trascorrere almeno cinque anni per tornare ai livelli di spesa pro capite del 2019. «In Sardegna abbiamo perso circa 3miliardi di euro di consumi. Serve una risposta più forte all’impatto della crisi nei settori economici più colpiti: commercio, turismo, servizi e professioni. Contributi a fondo perduto a ristoro dei cali di fatturato ed indennità, moratorie fiscali e sostegno al pagamento dei canoni commerciali sono le principali direttrici della risposta che occorre. Insieme, si intende, agli investimenti strutturali necessari per rilanciare la produttività e la competitività della Sardegna per tornare a crescere a ritmi più coerenti con le legittime aspettative di famiglie e imprese», dichiara il presidente della Confcommercio Sardegna Nando Faedda.



Si conferma una forte eterogeneità nei tassi di variazione della spesa per consumi regionali nel 2020. Infatti, si passa da una riduzione a prezzi costanti del 7,2percento in Molise (la più contenuta) al -16percento del Trentino Alto Adige (la caduta più profonda). In termini di perdita di valore il nord, nel complesso, rimane l’area più penalizzata: dei 116miliardi di consumi in meno stimati per l’anno in corso oltre 65 (quasi il 57percento) derivano dalle otto regioni settentrionali (che nel 2019 pesavano per il 52percento dei consumi sul territorio del totale Italia). La Lombardia sconta la riduzione più significativa, pari a oltre 22,6miliardi di euro. In termini di consumi per abitante, la caduta della spesa sul territorio nel 2020 ammonterebbe a 1.900euro a testa, riportandone il livello alla metà degli Anni Novanta, un’evidenza che conferma l’unicità dell’anno in corso nella storia economica italiana del Dopoguerra.



Il sud patirebbe una riduzione di spesa più moderata del resto del Paese (8,5percento, contro una media del 10,9percento). Ciò non vuol dire che le condizioni delle regioni meridionali siano migliori. Lo shock puntuale, limitato al 2020, ha impattato meno nel Mezzogiorno per la minore presenza di turisti stranieri e per il maggior peso di lavoratori il cui reddito disponibile non è stato colpito dal lockdown, ma le capacità di reazione dell’area sono ben più ridotte. Infatti, a fronte di una riduzione cumulata dei consumi sul territorio in Italia dell’1,3percento in dodici anni, dal 2008 al 2019 inclusi, il Mezzogiorno ha ceduto oltre 10punti percentuali di spesa in termini reali, mentre il nord è cresciuto di quasi 3punti. Considerando tali performance pregresse e riconoscendo che la pandemia non ha certo migliorato la resilienza del tessuto produttivo meridionale, si deve ipotizzare che il sud soffrirà almeno quanto il resto del Paese in termini di tempi di recupero delle pure più esigue perdite patite nel 2020. Queste valutazioni proiettano meccanicamente nel futuro performance passate assolutamente insoddisfacenti e rendono sempre più urgenti e necessarie riforme in grado di mutare la produttività del sistema Italia per evitare di riprendere, dopo la pandemia, il percorso di crescita esangue sperimentato nel passato. 