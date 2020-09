Red 19:06 Dati Ats: salgono a due i positivi ad Alghero Invece, resta invariato il numero delle persone poste in sorveglianza attiva (otto). Intanto, questa mattina, il sindaco Mario Conoci ha sollecitato e richiesto, sia direttamente, sia con gli altri sindaci, attraverso una lettera inviata dal presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana all´Ats, di avere informazioni “ravvicinate” relative alla situazione Covid 19 sul territorio



ALGHERO - Con un aggiornamento delle 16.30 di oggi (giovedì), l’Ats ha comunicato i dati relativi al contagio del Covid ad Alghero. I positivi salgono a due, mentre resta invariato il numero delle persone poste in sorveglianza attiva (otto).



Intanto, questa mattina, il sindaco Mario Conoci ha sollecitato e richiesto, sia direttamente, sia con gli altri sindaci, attraverso una lettera inviata dal presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana all'Ats, di avere informazioni “ravvicinate” relative alla situazione Covid 19 sul territorio. «Ritengo sia opportuno infatti, specialmente in questi giorni – ha riferito il primo cittadino - avere uno scambio di informazioni certificate che sia più frequente e preciso in merito alla situazione relativa al Covid19, da parte delle autorità sanitarie».



«Informazioni che è necessario avere anche in assenza di nuovi casi e che ci consentano di aggiornare puntualmente la popolazione e di non far assumere a notizie “non certificate” la funzione di “dati certi”. Invito i cittadini e gli ospiti della città a mantenere comportamenti responsabili che ci consentano di far restare Alghero una città sicura. Le notizie non certificate e, peggio ancora, le strumentalizzazioni non fanno parte di quei comportamenti responsabili che tutti abbiamo il dovere di mantenere per tutelare la salute pubblica».