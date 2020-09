Red 16:29 JazzAlguer: annullato reading di Ismaila Mbaye Per motivi tecnici, è stato annullato il reading musicale di Ismaila Mbaye con la Med free orkestra, in programma venerdì 18. Sabato, giù il sipario sulla rassegna con lo spettacolo “Si esce vivi dagli anni ´80”, di e con Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo







Nella foto: Emiliano Di Nolfo Commenti ALGHERO – E' stato annullato per motivi tecnici “Noi!”, il reading musicale di Ismaila Mbaye con l'ensemble multietnico Med free orkestra, in programma venerdì 18 settembre, penultimo appuntamento nel cartellone di “JazzAlguer”. La terza edizione della rassegna organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events si chiuderà sabato 19, con “Si esce vivi dagli anni ‘80”, uno spettacolo di e con Emiliano Di Nolfo e Raffaele Sari Bozzolo, con la musica dal vivo dei Pirati & Panadas funk: tra ricordi e riflessioni, il racconto di un decennio lungo come un secolo e delle illusioni, i timori e la leggerezza di chi era ragazzo allora.Biglietti a 10euro, in vendita da Cyrano libri vino e svago, in Via Vittorio Emanuele 11, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 19 alle 20.30; sabato, botteghino aperto dalle 20.30 a Lo Quarter. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web ticket@jazzalguer.it, o telefonare ai numeri 328/8399504 o 339/1161674.La terza edizione di JazzAlguer ha il contributo e la collaborazione della Camera di commercio di Sassari (nell'ambito del bando “Salude&Trigu”), della Fondazione Alghero, del Comune di Alghero e della Sogeaal-Aeroporto di Alghero, Consorzio turistico Riviera del corallo, Domos-Associazione club di prodotto e Co-House Sardinia;. Tra i media partner, anche Alguer.it.Nella foto: Emiliano Di Nolfo