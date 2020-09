Red 7:02 Coltiva piante di marijuana in casa: olbiese nei guai Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Olbia centro hanno deferito in stato di libertà un 59enne, già noto alle Forze dell´ordine, poiché, dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di tre piante di marijuana e di 14grammi della stessa sostanza già pronta per il consumo o l’eventuale smercio



OLBIA - Ieri mattina (martedì), i Carabinieri della Stazione di Olbia centro hanno deferito in stato di libertà un 59enne olbiese, già noto alle Forze dell'ordine, poiché, dopo una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di tre piante di marijuana di un’altezza di circa 180centimetri e di 14grammi della stessa sostanza già pronta per il consumo o l’eventuale smercio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.