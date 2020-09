Red 21:12 Ad Alghero, Note di fine estate L´edizione numero 27 della rassegna organizzata dal Coro Matilde Salvador dell’Associazione Accademia Cantus et Fidis è in programma domani e domenica nella Cattedrale di Santa Maria







L'edizione numero 27 è in programma domani, sabato 19, e domenica 20 settembre, alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero. Sabato, ospiterà il baritono Antonello Arca e il soprano Jessica Loaiza, accompagnati al pianoforte dal maestro Francesco Saba.



Domenica, invece, è prevista la straordinaria partecipazione dei Tenores di Bitti “Mailinu Pira” e del Coro della Confraternita di Santa Croce di Castelsardo e, naturalmente, il Coro Matilde Salvador. La rassegna è inserita nell'evento “Sant Miquel Festival 2020”, organizzato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, per i festeggiamenti del Santo patrono di Alghero.



In ottemperanza alle disposizioni previste dal protocollo firmato dalla Conferenza delle Regioni per lo svolgimento di spettacoli, la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19 previste dalla legge: ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili contrassegnati consentiti; non è consentito l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5gradi; accesso consentito esclusivamente indossando la mascherina da mantenere anche all'interno; igienizzare le mani usando un apposito prodotto disinfettante a base alcolica; evitare assembramenti mantenendo la distanza minima interpersonale di un metro. Il numero di posti a sedere consentiti è 162 e l’ingresso sarà consentito esclusivamente fino a esaurimento degli stessi.



ALGHERO - Una colomba porta una nota nel becco a simboleggiare la musica come veicolo di speranza per l'umanità. Questa l'immagine che il Coro Matilde Salvador dell'Associazione Accademia Cantus et Fidis ha scelto per illustrare la 27esima edizione della rassegna "Note di fine estate". Dopo l'isolamento e il blocco totale delle attività sociali e musicali vissuto a causa della violenta ed improvvisa pandemia Covid, tutt'ora in corso, dopo mesi di doloroso e forzato silenzio, il Corto Matilde Salvador non poteva rinunciare a un appuntamento da sempre importante e caratterizzante la propria attività, e lo fa circondandosi di amici con cui condivide reciproca stima e la passione per il canto e la musica.