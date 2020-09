Red 9:31 Jazz: The Kutimangoes al Poco loco Riprendono i concerti del circuito Jazz club network di Cedac Sardegna al Poco loco club di Alghero. Venerdì 2 ottobre, per il 21esimo compleanno dello storico music club algherese,ci sarà una grande Afro-beat band dal nord Europa







Il loro terzo album, “Afrotropism”, li porta più in profondità nella loro ricerca di nuove espressioni e un terreno comune tra i confini culturali. Dall'uscita del loro premiato album di debutto “Afro-Fire” nel 2014, la band ha continuamente lavorato per perfezionare il loro suono audace e groovy guidato dalle trombe per posizionarli come una delle band più interessanti e hard-groove sulla scena musicale globale. Formati nel 2012 da Rasmussen e Blicher, i KutiMangoes hanno rispettosamente preso la musica dell'Africa occidentale e l'hanno fusa con il proprio background musicale occidentale per creare un nuovo suono.



Fin dall'inizio, l'obiettivo della band non era cercare di suonare o suonare come musicisti africani (come potevano?), ma piuttosto mescolare culture per creare una nuova espressione globale. Il loro debutto "Afro-Fire" (2014) è stato nominato per cinque “Danish Grammy awards”, vincendo come “Best world music album” e “Best world music track”. Dopo l'uscita, la band fece un lungo tour in Asia, Europa, Medio,Oriente e Africa.



Nella foto: The Kutimangoes Commenti ALGHERO - Riprendono i concerti del circuito Jazz club network di Cedac Sardegna al Poco loco club di Alghero. Venerdì 2 ottobre, alle 22.30, per il 21esimo compleanno dello storico music club algherese,ci sarà una grande Afro-beat band dal nord Europa: The Kutimangoes, big band dalla Danimarca che ha attraversato i confini, emozionando il pubblico, i dj radiofonici e i giornalisti con il loro suono unico, che spinge i confini musicali sulla scena afro e jazz. Sul palco Michael Blicher (sassofono e flauto), Gustav Rasmussen (trombone e chitarra), Aske Drasbæk (sassofono), Johannes Buhl Andresen (piano e tastiere), Casper Mikkelsen/Eddi Jarl (drums) e Magnus Jochumsen (percussioni).Il loro terzo album, “Afrotropism”, li porta più in profondità nella loro ricerca di nuove espressioni e un terreno comune tra i confini culturali. Dall'uscita del loro premiato album di debutto “Afro-Fire” nel 2014, la band ha continuamente lavorato per perfezionare il loro suono audace e groovy guidato dalle trombe per posizionarli come una delle band più interessanti e hard-groove sulla scena musicale globale. Formati nel 2012 da Rasmussen e Blicher, i KutiMangoes hanno rispettosamente preso la musica dell'Africa occidentale e l'hanno fusa con il proprio background musicale occidentale per creare un nuovo suono.Fin dall'inizio, l'obiettivo della band non era cercare di suonare o suonare come musicisti africani (come potevano?), ma piuttosto mescolare culture per creare una nuova espressione globale. Il loro debutto "Afro-Fire" (2014) è stato nominato per cinque “Danish Grammy awards”, vincendo come “Best world music album” e “Best world music track”. Dopo l'uscita, la band fece un lungo tour in Asia, Europa, Medio,Oriente e Africa.Nella foto: The Kutimangoes