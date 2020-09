Red 11:17 Davide Casu per la festa di Sant Miquel La Plataforma per la llengua partecipa alla festa del Santo patrono di Alghero con il concerto “Costa Oest a Llevant”, dove saranno protagoniste la musica e la lingua catalana







Un curriculum di tutto rispetto per Casu, che negli ultimi anni vive a Torino, Girona e Madrid e torna ad Alghero con riconoscimenti importanti, come il premio al miglior testo e il premio alla miglior musica, con la canzone “Santa Eulàlia”, al Premio “Andrea Parodi” nell'ottobre 2015. Nel 2017, pubblica “Poetica” e l’album “Il poeta”, con il quale vince il Premio “Mario Cervo”, come miglior disco pubblicato in Sardegna. Nel 2018, è finalista a “Sanremo rock” e presenta il singolo “Il pittore”. Nel 2019, il brano “Foglie di mare” vince “Voci di maggio giovani” e, per la prima volta, è protagonista del “Festival de Cançó BarnaSants”. Quest'anno, la presentazione del suo nuovo disco, Costa Oest a Llevant, produzione in collaborazione con la Plataforma per la llengua e il Festival de Cançó Barnasants per promuovere il talento musicale emergente affinché possa eleggere la lingua propria di Alghero, come strumento di comunicazione ed espressione artistica.



Il mese di settembre è caratterizzato da un'attenzione alla lingua, alle tradizioni locali. Oltre Sant Miquel, infatti, l'8 si celebra la festa de Les Maries, con cui l'associazione collabora da anni e che quest'anno è stata annullata a causa del Covid-19. Il concerto del 28 settembre sarà gratuito, ma nel rispetto delle misure del Covid, è obbligatoria la prenotazione, inviando una e-mail all'indirizzo web plalguer@plataforma-llengua.cat.



Nella foto: Davide Casu Commenti ALGHERO - La Plataforma per la llengua partecipa alla programmazione della Festa de Sant Miquel della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero organizzando, lunedì 28 settembre, alle 20.30, a Lo Quarter, il concerto di Davide Casu, che proporrà “Costa Oest a Llevant”, il disco interamente in algherese presentato quest'anno. Casu, nuova promessa della canzone algherese, sarà accompagnato dai musicisti che hanno collaborato al progetto: Salvatore Maltana al basso, Paolo Zuddas alle percussioni e Bachisio Ulgheri alla chitarra. Ospite della serata anche il chitarrista Marcello Peghin.Un curriculum di tutto rispetto per Casu, che negli ultimi anni vive a Torino, Girona e Madrid e torna ad Alghero con riconoscimenti importanti, come il premio al miglior testo e il premio alla miglior musica, con la canzone “Santa Eulàlia”, al Premio “Andrea Parodi” nell'ottobre 2015. Nel 2017, pubblica “Poetica” e l’album “Il poeta”, con il quale vince il Premio “Mario Cervo”, come miglior disco pubblicato in Sardegna. Nel 2018, è finalista a “Sanremo rock” e presenta il singolo “Il pittore”. Nel 2019, il brano “Foglie di mare” vince “Voci di maggio giovani” e, per la prima volta, è protagonista del “Festival de Cançó BarnaSants”. Quest'anno, la presentazione del suo nuovo disco, Costa Oest a Llevant, produzione in collaborazione con la Plataforma per la llengua e il Festival de Cançó Barnasants per promuovere il talento musicale emergente affinché possa eleggere la lingua propria di Alghero, come strumento di comunicazione ed espressione artistica.Il mese di settembre è caratterizzato da un'attenzione alla lingua, alle tradizioni locali. Oltre Sant Miquel, infatti, l'8 si celebra la festa de Les Maries, con cui l'associazione collabora da anni e che quest'anno è stata annullata a causa del Covid-19. Il concerto del 28 settembre sarà gratuito, ma nel rispetto delle misure del Covid, è obbligatoria la prenotazione, inviando una e-mail all'indirizzo web plalguer@plataforma-llengua.cat.Nella foto: Davide Casu • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat