Red 7:12 Coltelli in auto: scatta la denuncia I Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari due persone per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Gli accertamenti lungo la Strada provinciale 112 hanno permesso di trovare, nascosti sotto i sedili di un´autovettura, due coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di 20centimetri



VILLANOVA TULO - I Carabinieri della Stazione di Villanova Tulo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari due persone per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Fermati durante un controllo alla circolazione stradale lungo la Sptrada provinciale 112 a bordo di un’autovettura con una terza persona, hanno destato subito sospetti per il loro comportamento, al punto da indurre i militari ad approfondire gli accertamenti sul posto.



Accertamenti che hanno permesso di trovare, nascosti sotto i sedili, due coltelli a serramanico della lunghezza complessiva di 20centimetri (10 di lama). Considerate le circostanze di tempo e di luogo del controllo, la modalità del porto dei manufatti e le giustificazioni addotte a seguito del loro rinvenimento, i Carabinieri hanno proceduto al deferimento delle due persone in stato di libertà e al sequestro dei coltelli in base all’articolo 4 della legge n.110 del 1975, che vieta il porto fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa senza giustificato motivo di strumenti da punta o da taglio utilizzabili per l’offesa della persona.