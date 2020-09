Red 18:18 Bonus 800, un altro milione per Alghero Grazie a 1.077.764,87euro deliberati dalla Giunta regionale potranno essere erogate le somme a 900 persone, che ancora non hanno ricevuto il contributo. Arriva così a 2.913.000euro la somma erogata in città per l´emergenza







«Si mette subito in moto la macchina degli uffici per l’erogazione del bonus, quantomai atteso da moltissime famiglie, seppur differito. Il lavoro dell'Amministrazione sull'erogazione dei contributi a favore delle famiglie nell'ambito dall'emergenza è stato da esempio in Sardegna. Tra i primi nell'Isola a erogare le somme anche grazie alla modifica del procedimento di presentazione delle istanze, mettendo a disposizione dei cittadini la possibilità di farlo on-line, il Comune di Alghero ha velocizzato le pratiche per rendere più efficace e incisiva la misura, erogando già dal primo maggio, in un'unica soluzione, l'indennità spettante di 1.600euro (marzo e aprile), decurtando il bonus Inps di 600euro per marzo anche dopo l’entrata in vigore, a maggio, del Dl Rilancio, per non creare disparità di trattamento. La scelta della procedura fu condivisa dalla Regione che adottò un atto interpretativo di ausilio agli altri Comuni» sottolineano da Porta Terra.



