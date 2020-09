Red 17:35 Lavori Abbanoa rinviati per maltempo Gli interventi programmati dal gestore unico idrico per oggi e domani sulla rete idrica nel quartiere algherese della Pietraia, con conseguente chiusura dell´erogazione idrica, sono stati sospesi per le condizioni meteo avverse



Commenti ALGHERO - Gli interventi programmati da Abbanoa per oggi (lunedì) e domani, martedì 29 settembre, sulla rete idrica nel quartiere algherese della Pietraia, con conseguente chiusura dell'erogazione idrica, sono stati sospesi per le condizioni meteo avverse.