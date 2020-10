Red 10:08 Depuratore Castelsardo: a breve il progetto esecutivo Fondamentali i recenti incontri con i vertici di Abbanoa per lo sblocco dell´iter burocratico. Mercoledì mattina, a Cagliari, i rappresentanti dell´Amministrazione comunale hanno incontrato il presidente dell´Egas Fabio Albieri







Nella foto: il presidente Fabio Albieri e l'assessore Roberto Pinna Commenti CASTELSARDO – Incontro prolifico, quello di mercoledì mattina a Cagliari, tra i rappresentanti dell'Amministrazione comunale di Castelsardo e il presidente dell'Egas Fabio Albieri. Infatti, è in fase di approvazione il progetto definitivo del nuovo depuratore che servirà l'intero territorio di Castelsardo e Lu Bagnu, per un finanziamento di oltre 10milioni di euro. Un iter molto lungo ha visto interessato questo progetto che, partito nel 2008, non si era ancora riusciti a portare a termine.Il riavvio del progetto è stato sollecitato nel luglio 2019 quando, il sindaco Antonio Capula e gli assessori comunali Roberto Pinna e Roberto Fiori, in rappresentanza di tutta l'Amministrazione appena insediata, avevano sollecitato e ottenuto un incontro a Cagliari con i vertici di Abbanoa e Albieri, per l'attivazione di un tavolo tecnico di valutazione. Durante l'incontro, sono state affrontate tutte le problematiche di carattere progettuale, che avevano, di fatto, bloccato l'iter di definizione del progetto definitivo.Mercoled', il presidente dell'Egas ha ricevuto Pinna, al quale ha garantito che, a giorni, Abbanoa trasmetterà il progetto definitivo e ha assicurato che la conferenza di servizi per la definitiva approvazione sarà indetta in tempi celeri. «Una procedura fondamentale per portare alla fase esecutiva, all'indizione della gara d'appalto e quindi alla realizzazione di un opera tanto attesa, di vitale importanza per la città, sia per i cittadini che per la crescita turistica del centro», concludono dal municipio castellanese.Nella foto: il presidente Fabio Albieri e l'assessore Roberto Pinna