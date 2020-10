A.B. 23:04 Esordio vincente per la Dinamo femminile La compagine sassarese festeggia il debutto con la prima storica vittoria: nella sfida valida per la prima giornata del campionato di serie A1 di pallacanestro femminile, battendo 86-58 la BricUp Battipaglia sul parquet del PalaSerradimigni







Coach Antonello Restivo manda in campo Calhoun, Arioli, Mataloni, Fekete e Burke, Battipaglia risponde con Melgoza, Olajide, Hersler, Opacic e Bocchetti. Ad aprire le danze sono i primi due punti di Sierra Calhoun, Battipaglia si iscrive a referto con Hersler. Anche Kennedy Burke, ultima arrivata in Sardegna, infila i primi punti in maglia Dinamo, mentre la numero 4 firma canestro and one per il 7-7. Battipaglia mette la testa avanti con Melgoza, ma le ragazze di coach Restivo non ci stanno. I primi punti dalla lunetta di capitan Arioli e il parziale personale di 5punti di Calhoun valgono il 13-11. Le sassaresi siglano l’allungo con la bomba di Calhoun, a quota 13 dopo 10’, e il buzzer beater di Chiara Cantone, che chiude la prima frazione 20-15. E' Burke ad aprire il secondo quarto con il 2+1 che sigla il break di 12-2 a cavallo tra le due frazioni: Bocchetti interrompe la striscia e tiene a galla Battipaglia, ma la Dinamo bombarda con Burke e Feckete: la tripla della slovacca dice 30-19. Le sassaresi volano fino a +15 con Mataloni in lunetta per il 38-23. Le campane recuperano lunghezze, ma Burke e compagne restano in controllo. Alla seconda sirena, il tabellone dice Dinamo 42 Battipaglia 27.



Al rientro dall'intervallo lungo, è ancora Burke a muovere per prima il punteggio. Gli fa eco Calhoun: la Dinamo continua la sua corsa trascinata dalle straniere e scrive il +20 (53-33). Le ragazze di Restivo correggono il massimo vantaggio e toccano il +23. Le ospiti della BricUp provano a recuperare con Hersler, Sassari sbaglia tanto a cronometro fermo, ma piazza un break a fine terzo quarto di 9-0, che indirizza ulteriormente la sfida in favore delle isolane. Al 30’, Dinamo avanti 68-41. Il copione non cambia negli ultimi 10': la Dinamo prosegue la sua corsa e Battipaglia insieme. C’è spazio sul parquet per il debutto anche delle giovanissime Fara e Scanu,poi la sirena per l'86-58 finale.



DINAMO SASSARI-BRICUP BATTIPAGLIA 86-58:

DINAMO SASSARI: Saba, Calhoun 24, Cadoni, Arioli 1, Mataloni 4, Gagliano, Fekete 15, Cantone 8, Burke 23, Scanu, Pertile 11, Fara. Coach Antonello Restivo.

BRICUP BATTIPAGLIA: Logoh, Melgoza 16, Seka 3, Olajide 4, Potolicchio 7, Hersler 11, Opacic, Bocchetti 12, Mazza 3, Mattera 2. Coach Giuseppe Piazza.

PARZIALI: 20-15, 42-27, 68-41.



