«Non potevo chiedere di più da questo esordio» Ecco il commento a caldo del coach della Dinamo Sassari femminile Antonello Restivo dopo la vittoria 86-58 sulla BricUp Battipaglia, nella prima giornata del campionato di serie A1 di pallacanestro







La squadra è sembrata già coesa.

«Portando le cinque italiane che avevano già giocato insieme volevo proprio il vantaggio di un gruppo che conoscesse il mio metodo di lavoro, le mie spaziature e le situazioni di penetra e scarica, partendo da lì le straniere si inseriscono bene. Devo fare un applauso a tutte e tre le straniere, perché stanno facendo grandi progresso e, anche se non sono ancora al meglio, oggi hanno dimostrato la loro grande qualità».



Ottimo apporto anche dalle italiane.

«Erano tutte molto emozionate, soprattutto Pertile e Cantone, insieme alla Gagliano: hanno fatto delle cose molto buone dal punto di vista umane, sono contento per Chiara, che oggi disputava la prima partita in A1 ed era molto emozionata, infatti alla fine le compagne sono andate da lei. Sono contento di Giovanna Pertile, che è una pedina molto importante, sa giocare bene negli spazi e si fa sempre trovare pronta sugli scarichi. E' la sua qualità e oggi lo ha fatto vedere».



Ecco come ha vissuto il debutto il tecnico biancoblu.

«Io l’ho vissuta molto bene, ero molto tranquillo, quando vedi il lavoro della settimana e le ragazze ti danno fiducia scendi in campo sereno. Ovviamente quando siamo scesi in campo con tutto il pubblico mi sono emozionato anche io. Ora abbiamo due partite di seguito da preparare, andiamo a San Martino e poi Ragusa: dobbiamo cercare di avere dei progressi dal punto di vista fisico. Dobbiamo aumentare l’aggressività iniziale in difesa ma oggi era legata all’emozione iniziale».



