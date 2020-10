Red 9:14 Diu el mar: la musica del mare ad Alghero In onore della festa del Santo, la direzione del complesso monumentale ha voluto un concerto di musica classica, condotto dal maestro e flautista Mauro Uselli e dal pianista Riccardo Pinna







Ad accompagnare la musica classica, il mare, il suo susseguirsi di onde e spuma marina che si infrange sulla roccia o frizza sulla sabbia. Il connubio tra melodie della natura e note classiche sposa perfettamente l’deale di purezza e di semplicità alle quali San Francesco si è sempre ispirato. Un concerto atteso non solo dagli amanti del genere classico, ma dai follower dei due talenti algheresi, che insieme hanno già sperimentato la loro fusione durante gli eventi artistici della “Stanza sonora”, e che venerdi sera sono stati applauditi per tutta la durata del concerto. Un grande momento di coesione e di devozione al tempo stesso, in un momento molto particolare e difficile segnato dalla pandemia del CoronaVirus.



Il distanziamento, i dispositivi di sicurezza, l’attenzione costante a stare lontani ha imposto delle regole che nessuno era pronto ad affrontare. E forse, anche attraverso la musica, si possono trovare momenti di vicinanza che arrivano fino allo spirito e aiutano a ritrovare serenità. Con questo obiettivo, “Diu el mar” ha regalato al pubblico presente una serata di grande intensità emotiva, con un duo d’eccezione, Uselli e Pinna, che sono riusciti ad arrangiare le più belle composizioni classiche impressioniste e a fonderle nel riverbero del mare. I due artisti, amici anche nella vita , hanno regalato il bis a fine serata, salutando non solo il pubblico presente, ma anche l’organizzazione del complesso di San Francesco.



