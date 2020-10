Cor 8:53 «Subito gli anestesisti per la terapia intensiva» Nuovo, accorato appello di parte della politica di Alghero. «La pazienza è finita, si smetta con gli annunci inutili e si passi ai fatti. Quelli seri, quelli veri, quelli che servono al nostro territorio»







Mario Bruno, Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi, Ornella Piras e Raimondo Cacciotto non abbassano l'attenzione sulle difficoltà sempre più accentuate che diversi settori incontrano nei presidi ospedalieri del territorio. «Se non si vogliono scoprire altri reparti vitali ed essenziali dei nostri ospedali, come le sale operatorie - precisano - servono almeno altri cinque anestesisti dedicati per poter aprire la terapia intensiva di Alghero, con una dotazione minima di almeno sette specialisti in anestesia e possibilmente con esperienza in rianimazione».



