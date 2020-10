Cor 7:55 «Niente comunicazione e controlli, sindaco inadeguato» Consiglieri comunali all'attacco di Conoci: «Algheresi trattati come sudditi. Mentre in tutte le altre cittadine del circondario, infatti, vengono svolti i necessari controlli con puntualità, il nostro sindaco mostra ancora una volta tutta la sua inadeguatezza pur di non prendersi le responsabilità»







Nuova, pesante, reprimenda di numerosi consiglieri comunali indirizzata al sindaco di Alghero, Mario Conoci, considerato assente e inerme rispetto alla gravità dello scenario algherese, anche rispetto ai controlli ancora inesistenti in città per garantire il rispetto delle prescrizioni anti Covid e le norme di distanziamento.



«Mentre in tutte le altre cittadine del circondario, infatti, vengono svolti i necessari controlli con puntualità, il nostro sindaco mostra ancora una volta tutta la sua inadeguatezza e pur di non prendersi le responsabilità che gli competono si nasconde e fa finta di non vedere.

Siamo convinti che non si debbano fare allarmismi, ma neppure proseguire in questo percorso di minimizzazione (che talvolta sembrerebbe quasi sfociare nella negazione...) intrapreso dal nostro sindaco. Crediamo insomma sia arrivato da tempo il momento che piano piano diventi adulto e inizi ad assumersi le proprie responsabilità, smettendola di giocare al gioco del silenzio e a nascondino» concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito , Mario Bruno, Raimondo Cacciotto , Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi. Commenti ALGHERO - «La sensazione sempre più forte è che il nostro sindaco interpreti il suo dovere di servizio di informare la popolazione come se fosse, invece, una gentile concessione di un signorotto feudale ai suoi sudditi. Da oramai una decina di giorni non comunica più alcunché sull’evoluzione dell’epidemia in città. Nel mentre leggiamo che i numeri di positivi, ricoveri, ricoveri in TI e purtroppo anche decessi sono tutti in forte crescita nella nostra Isola, con la provincia di Sassari a detenere il triste primato tra le province sarde e per questo riteniamo giusto che gli algheresi vengano messi al più presto a conoscenza dei dati della nostra città».Nuova, pesante, reprimenda di numerosi consiglieri comunali indirizzata al sindaco di Alghero, Mario Conoci, considerato assente e inerme rispetto alla gravità dello scenario algherese, anche rispetto ai controlli ancora inesistenti in città per garantire il rispetto delle prescrizioni anti Covid e le norme di distanziamento.«Mentre in tutte le altre cittadine del circondario, infatti, vengono svolti i necessari controlli con puntualità, il nostro sindaco mostra ancora una volta tutta la sua inadeguatezza e pur di non prendersi le responsabilità che gli competono si nasconde e fa finta di non vedere.Siamo convinti che non si debbano fare allarmismi, ma neppure proseguire in questo percorso di minimizzazione (che talvolta sembrerebbe quasi sfociare nella negazione...) intrapreso dal nostro sindaco. Crediamo insomma sia arrivato da tempo il momento che piano piano diventi adulto e inizi ad assumersi le proprie responsabilità, smettendola di giocare al gioco del silenzio e a nascondino» concludono Pietro Sartore, Gabriella Esposito , Mario Bruno, Raimondo Cacciotto , Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.