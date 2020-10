Cor 20:00 Sassari: Guardia medica in via Amendola Con l’avvio degli interventi di ristrutturazione, da lunedì 19 ottobre la sede della Guardia Medica di via Sardegna a Sassari sarà momentaneamente trasferita in via Amendola n. 55



Commenti SASSARI - Con l’avvio degli interventi di ristrutturazione dei locali della Guardia Medica di via Sardegna a Sassari, la Direzione della ASSL Sassari comunica che a partire dalle ore 20 di lunedì 19 ottobre l’attività di continuità assistenziale sarà garantita presso la nuova sede sita in via Amendola n. 55 presso i locali del Dipartimento di Salute Mentale. Il numero di telefono per mettersi in contatto con la Guardia Medica resta invariato: 079/2062222. La durata dei lavori di ristrutturazione dei locali di via Sardegna è stimata in circa sessanta giorni.