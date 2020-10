Red 14:32 Covid a Oristano: riunione per la sicurezza Il sindaco Andrea Lutzu ha riunito il Coc di Protezione civile, le associazioni di volontariato e le case di riposo per un esame della situazione alla luce dell’evolversi della diffusione del Coronavirus in città







«Nella prima fase dell’emergenza sanitaria, il Comune ha coordinato una serie di azioni e di interventi per offrire servizi ai cittadini – prosegue Lutzu - Le associazioni di volontariato, la Polizia locale e i nostri Servizi sociali sono stati fondamentali per creare una rete di assistenza durante il lockdown. Ma voglio ricordare le tantissime donazioni effettuate dai privati che hanno permesso di sostenere le famiglie in difficoltà. L’approvvigionamento di mascherine e altri dispositivi di protezione personale, il numero telefonico dedicato all’emergenza Covid, l’organizzazione allo Smart di Torangius del centro di raccolta alimentare. La riunione è servita per capire i bisogni dei principali attori impegnati nell’emergenza sanitaria e definire quali interventi mettere in campo. Nella consapevolezza del forte aumento dei contagi, abbiamo convenuto che la situazione al momento è ancora sufficientemente sotto controllo e comunque meno critica della scorsa primavera. Ma proprio perché siamo in una condizione di vantaggio dobbiamo essere ancora più scrupolosi nell’osservare le regole di sicurezza, le stesse che tutti ormai conosciamo a memoria e che devono diventare il nostro stile di vita, almeno per ora. E’ fondamentale per tentare di porre un argine alla diffusione del virus che avrebbe effetti devastanti».



Tra le misure decise, il sindaco Lutzu ha disposto il rafforzamento del servizio informativo del “numero Covid” 0783/791262. Istituito a marzo, durante il lockdown, il servizio non è mai stato sospeso, ma ha avuto un naturale rallentamento nei mesi estivi, con la riduzione della diffusione della pandemia. «Dalla settimana prossima, il servizio sarà nuovamente potenziato, come nella prima fase dell’emergenza sanitaria, per offrire ai cittadini un servizio informativo adeguato alle necessità», conclude il primo cittadino di Oristano.



