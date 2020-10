Red 22:47 Teser nell´auto: denunciato olbiese Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Olbia hanno denunciato un olbiese per porto di oggetti o armi atte ad offendere. Durante la perquisizione del veicolo è stato rinvenuto uno storditore elettrico, con due pulsanti di accensione e due elettrodi nella parte anteriore che emettevano vistose scariche elettriche



OLBIA – Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Olbia hanno denunciato un olbiese per porto di oggetti o armi atte ad offendere. L'uomo è stato sottoposto a un controllo dai poliziotti, che lo hanno notato per un comportamento inconsueto durante la guida, forse finalizzato a eludere il controllo stesso. Durante la perquisizione del veicolo è stato rinvenuto un oggetto, che a prima vista poteva apparire una semplice torcia, ma che in realtà è risultato essere uno storditore elettrico, con due pulsanti di accensione e due elettrodi nella parte anteriore che emettevano vistose scariche elettriche.