Positivo e in quarantena va a far benzina: denunciato I Carabinieri della Stazione di Bono hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell´autorità, delitti colposi contro la salute pubblica e per la violazione del decreto legge 19/2020, un 43enne allevatore di Burgos



BURGOS – I Carabinieri della Stazione di Bono hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, delitti colposi contro la salute pubblica e per la violazione del decreto legge 19/2020, un 43enne allevatore di Burgos perché, pur essendo sottoposto alla misura della quarantena nel proprio domicilio a causa della positività al Covid-19, ieri (domenica) è stato visto in un distributore di carburante mentre effettuava rifornimento alla sua autovettura.