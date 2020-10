Red 23:25 Droga in Piazza Mercato: arrivano i Carabinieri Continuano i controlli dei militari del Reparto Territoriale di Olbia: denunciato un 23enne, già noto alle Forze dell´ordine, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti



OLBIA - Nella tarda serata di oggi (lunedì), a Olbia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio nella zona di Piazza Mercato, hanno deferito in stato di libertà un 23enne olbiese, già noto alle Forze dell'ordine. Il ragazzo, perquisito, è stato trovato in possesso di 15grammi di marijuana e 1,5grammi di ketamina. Inoltre, nascosta nel retro della cabina Enel della stessa piazza, i militari hanno trovato anche 2grammi di cocaina, 10grammi di marijuana e 2,5grammi di ketamina.