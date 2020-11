Red 10:14 Investito nella notte: 62enne muore al Brotzu Ieri sera, Alessandro Maccioni è deceduto in seguito a un investimento registrato in Viale Poetto, a Cagliari. L´uomo è stato investito da una Citroen C2, all´altezza della Caserma Monfenera



CAGLIARI – Ieri sera (lunedì), il 62enne Alessandro Maccioni è deceduto in seguito a un investimento registrato in Viale Poetto, a Cagliari. L'uomo è stato investito da una Citroen C2, all'altezza della Caserma Monfenera.



Pronto l'intervento del personale medico del 118, che è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'Ospedale Brotzu. Purtroppo, l'uomo è deceduto poco dopo. Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi del caso.