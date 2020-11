Red 19:21 Rischio idrogeologico: codice rosso in mezza Sardegna Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per criticità elevata sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura; codice arancio nell´area del Tirso e codice giallo nell´area Montevecchio Pischinappiu



CAGLIARI – Oggi (giovedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso a partire dalle 18 alle 23.59 di domani, venerdì 27 novembre, un avviso di allerta per rischio idrogeologico. Codice “rosso” (criticità elevata) sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu e Gallura; codice “arancio” (criticità moderata) sull'area di allerta Tirso e codice “giallo” sull'area di allerta Montevecchio Pischinappiu.



Questo, in base all'avviso di avverse condizioni meteorologiche che annuncia: «Nella serata di domani, venerdì, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, sulla Sardegna meridionale ed orientale con cumulati moderati. Dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato, si assisterà ad un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale».



«In particolare – prosegue l'avviso - saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna meridionale a quella nord-orientale. Inoltre, saranno possibili mareggiate: sul settore meridionale nella serata di venerdì e sino alla mattinata di sabato; su quello orientale nella seconda parte della giornata di sabato».