E´ ancora allerta meteo nell´Isola

L'avviso scaturisce dall'avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede «dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale: in particolare, saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna meridionale a quella nord-orientale. Inoltre saranno possibili mareggiate: sul settore meridionale nella serata di venerdì e fino alla mattinata di sabato; su quello orientale nella seconda parte della giornata di sabato». CAGLIARI – Oggi (venerdì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico, dalle 18 di oggi alle 23.59 di domani, sabato 28 novembre, di fatto, prolungando di ventiquattro ore quello emesso ieri [LEGGI] . Codice “rosso” (criticità elevata) sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano e Tirso; codice “arancio” (criticità moderata) sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu e Logudoro; codice rosso per rischio idrogeologico e “giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura.L'avviso scaturisce dall'avviso di avverse condizioni meteorologiche che prevede «dalla notte di venerdì e per tutta la giornata di sabato un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni diffuse e localmente molto elevate su tutta la Sardegna meridionale ed orientale: in particolare, saranno possibili temporali forti diffusi a partire dalla Sardegna meridionale a quella nord-orientale. Inoltre saranno possibili mareggiate: sul settore meridionale nella serata di venerdì e fino alla mattinata di sabato; su quello orientale nella seconda parte della giornata di sabato».