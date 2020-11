Red 20:22 Allerta meteo: Conoci in Prefettura Oggi pomeriggio, il sindaco di Alghero ha partecipato alla riunione dei primi cittadini dal prefetto di Sassari Maria Luisa D´Alessandro per fare il punto sulle attività







La Protezione civile raccomanda che, in presenza di fenomeni temporaleschi, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, e non sostare in locali seminterrati o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. Inoltre, è vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi, sia con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi. Commenti ALGHERO - Allerta meteo di criticità moderata (codice “arancione”) per la serata e la notte di oggi (venerdì) e per la giornata di domani, sabato 28 novembre, sulla Riviera del corallo [LEGGI] . Oggi pomeriggio, il sindaco di Alghero Mario Conoci ha partecipato alla riunione dei primi cittadini dal prefetto di Sassari Maria Luisa D'Alessandro per fare il punto sulle attività.Il Centro operativo comunale della Protezione civile del Comune è attivo e operativo. Da questa sera, si prevedono precipitazioni sparse, ance a carattere di rovescio e temporale, con peggioramento notturno e per tutta la giornata di domani. In particolare, si prevedono temporali forti e diffusi e localmente molto elevati.La Protezione civile raccomanda che, in presenza di fenomeni temporaleschi, è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, e non sostare in locali seminterrati o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. Inoltre, è vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi, sia con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.