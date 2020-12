Red 21:23 Allerta meteo: si allarga il Codice giallo L´avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro emanato per l´intera giornata di oggi, viene prolungato dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile fino alle 8.59 di domenica



Commenti CAGLIARI - L'avviso di allerta per criticità ordinaria (Codice giallo) per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro emanato per l'intera giornata di oggi [LEGGI] , viene prolungato dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile fino alle 8.59 di domenica 13 dicembre.