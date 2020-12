Cor 15:15 L´evento: via al il 25° Cap d´Any Tagliata fuori dal cartellone regionale dei grandi eventi, la 25esima edizione del Cap d´Any tenta di stupire. Eventi in digitale fino al 7 gennaio. Oggi la presentazione



ALGHERO - Il Cap d'Any a l'Alguer tenta di tenere viva la tradizione nonostante le restrizioni e il taglio dal cartellone regionale dei grandi eventi. Questa mattina la 25ensima edizione della manifestazione algherese è stata presentata ufficialmente dal Comune e dalla Fondazione Alghero. Tutto a distanza e godibile in remoto con dirette streaming: Punto di forza del cartellone sarà la diciottesima edizione di Festivalguer che sarà realizzata al teatro civico. Dopo Natale invece sarà riproposto il Mamatita Festival (Spazio T) per le strade del centro storico.



«Guardiamo avanti con fiducia, programmiamo e mettiamo le basi per ritrovarci e ripartire dopo questa parentesi che ci auguriamo si più breve possibile. Alghero si conferma, sacrifica le distanze ma entra nelle case e si promuove ovunque. Quest’anno il Cap d’Any sarà inusuale ma ugualmente sentito, con eventi di qualità e molto vario. Questo è merito delle tante associazioni che rappresentano un valore della nostra città e alle quali voglio rivolgere un ringraziamento. Anche quest’anno sarà un successo» ha sottolineato il sindaco Mario Conoci.



«La Fondazione ha lavorato alacremente per mettere in piedi un calendario di eventi a dimensione di cittadino. Tutti gli sforzi fatti sono serviti ad abbattere le distanze fisiche offrendo al pubblico momenti di vero spettacolo, di divertimento e di approfondimento culturale, visibile da qualsiasi dispositivo mobile, da portare ovunque» ha invece sottolineato il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu.