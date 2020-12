Cor 9:55 Assembramento al Cafferino: chiusura Riaprirà lunedì 21 dicembre il Cafferino di Alghero, chiuso dagli agenti della Questura di Sassari a causa del mancato rispetto delle norme anti-Covid sul distanziamento



Cafferino di via Cagliari (fronte Parco Manno). Medesima anche la contestazione: assembramento tra ospiti all'interno del locale. Il bar, come dipsosto dagli agenti, potrà riaprire dalla giornata di lunedì 21 dicembre. ALGHERO - Proseguono anche ad Alghero i controlli congiunti degli agenti di Polizia amministrativa della Questura di Sassari per verificare il rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Oltre alla friggitoria Tipico di via Sassari, problemi nella stessa giornata anche per il bardi via Cagliari (fronte Parco Manno). Medesima anche la contestazione: assembramento tra ospiti all'interno del locale. Il bar, come dipsosto dagli agenti, potrà riaprire dalla giornata di lunedì 21 dicembre.