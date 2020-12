Red 14:00 Allerta meteo: codice giallo nel Logudoro Oggi, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idraulico nel Logudoro dalle 14 di oggi, alle 17.59 di domani



Commenti ALGHERO – Oggi (lunedì), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta per “Codice giallo” (criticità ordinaria) per rischio idraulico nel Logudoro dalle 14 di oggi, alle 17.59 di domani, martedì 29 dicembre.