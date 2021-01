Cor 15:55 Unesco: Volati via i rami di corallo Il vento impetuoso delle scorse settimane ha mandato in frantumi numerose porzioni dell´installazione ubicata in Largo San Francesco ad Alghero. La foto



Unesco ubicata in Largo San Francesco ad Alghero. Non si tratta di un danno grave: secondo quanto dichiarato di recente, infatti, l'installazione dovrebbe essere tra breve restaurata e riqualificata con l'utilizzo di parte degli arredi che oggi assemblano l'albero natalizio di Piazza Porta Terra. Commenti ALGHERO - Rami di "corallo rosso" spaccati e volati via. Il vento impetuoso delle scorse settimane ha mandato parzialmente in frantumi numerose porzioni dell'installazioneubicata in Largo San Francesco ad Alghero. Non si tratta di un danno grave: secondo quanto dichiarato di recente, infatti, l'installazione dovrebbe essere tra breve restaurata e riqualificata con l'utilizzo di parte degli arredi che oggi assemblano l'albero natalizio di Piazza Porta Terra.